Также ёмкость аккумуляторов в смартфонах будет увеличена до 5565 мАч

Известный инсайдер поделился новыми сведениями о предстоящих складных устройствах от OPPO и OnePlus. Модель OnePlus Open 2, также известная как OPPO Find N5, будет «чрезвычайно тонкой», поддерживая при этом функцию беспроводной зарядки и ряд других интересных функций. Эта информация поступила от Digital Chat Station, одного из самых надежных источников в данной сфере. Кроме того, инсайдер отметил, что «размер экрана будет увеличен».

На задней панели будет установлен большой круглый объектив с тремя камерами. Основной сенсор на 50 МП будет комбинирован с 50 МП сверхширокоугольной камерой и 50 МП перископической телефото-камерой с 3-кратным зумом.

В плане аккумулятора запланированы два элемента: на 2460 мАч и 3105 мАч, что в сумме составляет 5565 мАч. Для сравнения, текущие модели OnePlus Open и OPPO Find N3 имеют батарею на 4805 мАч, что делает новинку заметным улучшением. Инсайдер заявил, что новые телефоны будут поддерживать беспроводную зарядку, которой в предыдущих моделях не было. Оба устройства будут работать на платформе Snapdragon 8 Elite.

Ранее сообщалось, что новинки могут быть представлены в начале 2025 года. Эта информация также появилась от Digital Chat Station в начале текущего года. Таким образом, можно с уверенностью ожидать их выхода в первом квартале 2025 года.