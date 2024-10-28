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Zelikman
GMK анонсировала выход нового мини-ПК EVO-X1 с чипом AMD Ryzen AI HX370
Компания заявляет, что в данном устройстве будет повышен максимальный TDP и оно сможет конкурировать с видеокартой RTX 2060 в игровых возможностях

  В EVO-X1 сохранятся 12 ядер и 24 потока с максимальной частотой до 5,1 ГГц. Однако, если Ryzen AI HX370 обычно функционирует в диапазоне от 15 до 54 Вт TDP, то EVO-X1 будет иметь до 70 Вт мощности. Поэтому GMK утверждает, что EVO-X1 сможет достичь производительности, сопоставимой с NVIDIA GeForce RTX 2060.

   AMD Ryzen AI HX370 сочетает в себе 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5c, являясь на данный момент самым быстрым мобильным чипом серии Zen 5 с производительностью NPU 50 TOPS. В его состав входит графический процессор Radeon 890M, построенный на архитектуре RDNA 3.5, который содержит 16 вычислительных блоков и имеет тактовую частоту 2900 МГц.

  В то же время, маловероятно, что Ryzen AI HX370 сможет достичь столь высокого уровня производительности. Его возможности могут немного превосходить заводские показатели, но достичь уровня RTX 2060 довольно сложно.

  Radeon 890M является на сегодняшний день самым производительным интегрированным графическим процессором среди мобильных процессоров, которые можно найти на рынке.

  Из-за высоких расходов многие производители предпочитают не использовать чипы AMD Strix Point в своих портативных компьютерах, и лишь небольшое количество компаний интегрирует их в свои мини-ПК. В представленных ранее текстах встроенная графика показала выдающиеся результаты, но даже при повышенном TDP она смогла обойти лишь GTX 1060. Таким образом, даже с более внушительным показателем энергопотребления процессор вряд-ли сможет конкурировать с RTX 2060. Однако, стоит подождать, когда решение от GMK появится в доступе и его можно будет опробовать в независимых тестах.

#rtx 2060 #radeon 890m #gmk #evo-x1 #ryzen ai hx370
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