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Zelikman
Qualcomm: Чип Snapdragon 8 Elite имеет полную поддержку Linux
В компании считают, что данный чип может изменить будущее мобильных устройств

  Вслед за официальным анонсом Snapdragon 8 Elite, множество производителей смартфонов объявили о запуске своих обновлённых флагманских устройств. Ожидается, что большая часть этих гаджетов поступит на рынок Китая уже в октябре, в то время как их выход на международный рынок может состояться позже в 2024, либо в начале 2025 года.

  Qualcomm заверяет, что она обеспечит существенное улучшение общей мощности процессора, и недавние тестирования подтверждают, что чип действительно демонстрирует отличный прирост по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Новый результат тестирования 3DMark Steel Nomad Light показал, что графическое ядро Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite может обойти Radeon 780M от AMD.

  Ситуация становится еще более интригующей благодаря тому, что представитель компании Qualcomm накануне заявил, что Snapdragon 8 Elite способен поддерживать Linux. Snapdragon 8 Gen 3 уже демонстрировал хорошие результаты даже в компьютерных играх с Winlator и Mobox.

  Как показал тест ETA Prime, Galaxy S24 Ultra способен запускать такие проекты, как Fallout 4, Bioshock Remastered и Far Cry с достойной частотой кадров. При адекватной поддержке Linux будущее телефонов на Snapdragon 8 Elite может стать еще более многообещающим.

  Конечно, с эмуляционным слоем пользователи не смогут выжать максимальную мощь устройств. Тем не менее, все зависит от Qualcomm, чтобы убедить разработчиков адаптировать свои проекты под Android.

#смартфоны #технологии #qualcomm #процессор #snapdragon 8 elite
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