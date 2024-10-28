Прилёты зафиксированы в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях

В ночь c 27 на 28 октября российские войска провели новую серию атак по глубокому тылу украинской армии. Согласно доступной информации, в Житомирской области и в самом её центре прогремело несколько взрывов. По последним данным, удары были нанесены по логистическим объектам украинских формирований, включая склады с оружием и горюче-смазочными материалами. Также зафиксированы прилёты в Черкасской области, где обстрелы происходили уже неоднократно на протяжении прошлой недели.

Цели в окрестностях Винницы подверглись атаке российских дронов. В местных социальных медиа появились сообщения о «воздушной тревоге, связанной с ракетной угрозой». Однако официальной информации о применении именно баллистических ракет пока не было.

В числе прочих целей были атакованы объекты Вооруженных сил Украины в Сумской и Харьковской областях, где удары стали регулярными. Применяются различные боеприпасы, включая фугасные авиабомбы с модулями корректировки, которые достигают целей даже в центрах областей, причиняя ущерб пунктам размещения техники и личного состава. Также поступают сообщения о прилётах по украинским объектам в Черниговской области.

На протяжении почти всей ночи беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Российской Федерации наносили удары по целям ВСУ на территории Киевской области. В их число входили, в частности, район Белой Церкви, где находится пункт дислокации сил противовоздушной обороны, а также распределительный центр украинской армии.