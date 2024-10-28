Предприятие начнёт свою работу в 2026 году и сможет производить до 10 тысяч летающих транспортных средств

В воскресенье компания XPeng объявила о начале строительства нового завода, предназначенного для производства летающих автомобилей. Это предприятие будет расположено в одном из районов Гуанчжоу и планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Когда оно достигнет полной производственной мощности, завод сможет выпускать до 10 тысяч летающих машин в год.

Уникальный транспортный аппарат, известный как Land Aircraft Carrier, представляет собой минивэн, в который интегрирован двухместный электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлёта и посадки. Этот концепт был предложен в виртуальном формате ещё год назад, а 12 ноября на китайском авиашоу пройдет первый публичный полёт предсерийного образца.

Завод, создаваемый подразделением XPeng AeroHT, будет специализироваться на производстве воздушной части модульного транспортного средства. На первом этапе его площадь составит около 180 тысяч квадратных метров и будет состоять из четырех основных производственных цехов и сопутствующей инфраструктуры. Часть его процессов будет функционировать на солнечной энергии, что позволит снизить углеродный след. Представители компании отметили, что новое предприятие объединит высокие стандарты качества, присущие авиационной индустрии, с эффективностью массового автомобилестроения.

Открытие приёма заказов на Land Aircraft Carrier запланировано на конец текущего года. Первоначально цена автомобиля оценивалась от 1 миллиона юаней, примерно 140 тысяч долларов, но в начале осеннего сезона основатель и президент XPeng AeroHT, Чжао Дели, сообщил, что стоимость новой модели не превысит 2 миллионов юаней, 280 тысяч долларов. В тот же период стало известно, что компания уже получила более 1000 предварительных заявок.