Российская армия активно действует одновременно на трёх направлениях и добивается успеха на каждом из них.

Российские подразделения не прекращают наступательные операции одновременно на трёх участках линии соприкосновения, заставляя украинские формирования отходить, оставляя свои позиции. За минувшие 24 часа отмечены успехи со стороны бойцов группировки «Центр», которые действуют на Покровском участке. Как информирует Министерство обороны в свежем отчёте, под контроль армии перешла Измайловка.

Измайловка – это западный пригород Горняка, к которому российские силы подошли в конце сентября, а уже 1 октября им удалось занять восточную и центральные части поселка, вытеснив ВСУ с запада. Бои за Измайловку продолжались некоторое время, так как первоначальный штурм Горняка был отложен для полного освобождения линии Измайловка — Новоселидовка. Посёлок окончательно перешел под контроль российских сил.

«Части войсковой группы «Центр» в результате боевых действий заняли населенный пункт Измайловка в ДНР», — сообщается в Министерстве обороны.

На других направлениях также наблюдаются успехи: освобождено Селидово, ВСУ выдавлены из Горняка, а в районе Угледара поднят российский флаг над Богоявленкой. Украинская сторона отступает, теряя свои позиции и не располагает возможностями для контратак, так как Вооруженные силы Украины не имеют для этого достаточных ресурсов. Существующие резервы Зеленский направляет в Курскую область.