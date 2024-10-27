Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Минобороны объявило о взятии под контроль населённого пункта Измайловка
Российская армия активно действует одновременно на трёх направлениях и добивается успеха на каждом из них.

  Российские подразделения не прекращают наступательные операции одновременно на трёх участках линии соприкосновения, заставляя украинские формирования отходить, оставляя свои позиции. За минувшие 24 часа отмечены успехи со стороны бойцов группировки «Центр», которые действуют на Покровском участке. Как информирует Министерство обороны в свежем отчёте, под контроль армии перешла Измайловка.

  Измайловка – это западный пригород Горняка, к которому российские силы подошли в конце сентября, а уже 1 октября им удалось занять восточную и центральные части поселка, вытеснив ВСУ с запада. Бои за Измайловку продолжались некоторое время, так как первоначальный штурм Горняка был отложен для полного освобождения линии Измайловка — Новоселидовка. Посёлок окончательно перешел под контроль российских сил.

  «Части войсковой группы «Центр» в результате боевых действий заняли населенный пункт Измайловка в ДНР», — сообщается в Министерстве обороны.

  На других направлениях также наблюдаются успехи: освобождено Селидово, ВСУ выдавлены из Горняка, а в районе Угледара поднят российский флаг над Богоявленкой. Украинская сторона отступает, теряя свои позиции и не располагает возможностями для контратак, так как Вооруженные силы Украины не имеют для этого достаточных ресурсов. Существующие резервы Зеленский направляет в Курскую область.

#сво #армия #бои #наступление #днр
+
Написать комментарий (0)
The Conversation: Аналитики США сравнивают ВСУ с немецкой армией 1945 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
6
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
7
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
1
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
9
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
В России импортозаместили топливные системы для «КАМАЗов»
4
Vivo остаётся ведущим производителем смартфонов в Китае в третьем квартале
+

Популярные статьи

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
26
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
31
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
5
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+

Сейчас обсуждают

botph
23:54
С 2019 года вот вот свитч про/2 презентуют. А все никак.
Анонс новой консоли Nintendo Switch 2 может состояться на следующей неделе
Тимур Реутский
23:49
Или завтра, или очередной пиздёж
Анонс новой консоли Nintendo Switch 2 может состояться на следующей неделе
---R1---
23:26
решили, что на кокосе больше денег поднимут
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
Elektron777
22:59
Тоже мне, нашли редкозём - оксид магния ))). Оправдать цену ?
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Валера Милютин
22:51
Китайцы опередили их давно, и снесли свой городок.
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
Алексей Кузнецов
22:45
Депутатам хорошо платят, могут сами себе покупать то, что нравится. И квартиры, в ипотеку.
Mash: депутаты не хотят ездить на Lada Aura из-за задних дверей и риска вспотеть
Oleg Curosu
22:32
Придумали Hyper CD-Rom, прям очень давно, и что?
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
7raven
22:20
какая вышка, в клетку ну уличную площадь с током, чтоб каждый желающий мог на кнопку нажимать и давать по 10 секунд 220 вольт, от желающих отбоя бы не было, причем на киевской площади ))
Зеленский призвал Запад «жёстко наказать» Россию и КНДР за военное сотрудничество
ebatorуа
22:11
отпусти инфляцию и чё ты будешь делать потом.Война идёт сейчас с 50-ю странами планеты.
Президент Сербии Вучич назвал гением главу Банка России Набиуллину
beltar
22:09
Понять пошаговую стратегию нельзя не то что за пару часов, а за 20. При этом разобраться в одном только интерфейсе Disciples 2 требует уйму времени. AoW - это самая простая для освоения серия из всех ...
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем