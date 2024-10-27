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Zelikman
Realme GT 7 Pro получит 6,78-дюймовый экран с разрешением 2780x1264 пикселей и частотой 120 Гц
Смартфон Realme GT 7 Pro с номером RMX5010 был зарегистрирован на TENAA GizmoChina

  Компания Realme официально объявила дату релиза своего нового премиум-смартфона Realme GT 7 Pro. Устройство будет представлено 4 ноября в Китае, а его глобальный запуск состоится в конце месяца. Перед дебютом устройства появились некоторые дополнительные детали о нем благодаря информации из TENAA.

  Модель Realme GT 7 Pro с номером RMX5010 была зарегистрирована на TENAA GizmoChina. В представленном листинге раскрыты ключевые характеристики гаджета. По данным листинга, размеры устройства составляют 162,45x76,89x8,55 мм, а вес — 222,8 г. Увеличенный вес, вероятно, обусловлен большой ёмкостью аккумулятора, равной 6500 мАч. Также сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

  Листинг TENAA подтверждает наличие 6,78-дюймового экрана с разрешением 2780x1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ранее бренд подтвердил, что панель Realme GT 7 Pro выполнена на основе Samsung Eco2 OLED Plus. Realme GT 7 Pro будет функционировать на процессоре Snapdragon 8 Elite.

  В спецификациях указаны варианты оперативной памяти до 24 ГБ и встроенной памяти объемом до 1 ТБ. Также подтверждено наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев от Qualcomm, размещенного под экраном. В списке характеристик значится тройная задняя камера, состоящая из модулей на 50 МП + 50 МП + 8 МП. Перископический телеобъектив обеспечит 3-кратный оптический зум, а спереди расположен 16-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков. 

  Известно, что Realme GT 7 Pro будет представлен в трех цветах: Mars Design, Star Trail Titanium и Light Domain White. Информация о ценах и сроках поступления в продажу станет известна 4 ноября.

#смартфоны #технологии #гаджеты #realme gt 7 pro
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