Новая технология основана на использовании точных струйных принтеров, которые позволяют снизить расходы при производстве

CSOT, отдел производства компании TCL, достиг заметных успехов в сфере технологий OLED с применением струйной печати, демонстрируя существенное улучшение эффективности и снижение затрат на производство. Минг-Чон Джоу, глава Центра планирования технологий, рассказал об этих достижениях на конференции Omdia Korea Display.

В отличие от стандартного метода создании OLED, новая технология основана на использовании точных струйных принтеров, что существенно меняет ситуацию. Это нововведение позволило сократить внутренние световые потери на 50% и увеличить световую эффективность примерно в 1,5 раза.

Хотя струйная печать уже применяется в производстве OLED, TCL CSOT пошла дальше. Они применяют эту технологию для излучателей и других компонентов стека, что позволяет им более эффективно использовать свои ресурсы — достигая до 90% эффективности материалов. Эта методология превосходит предыдущие способы вдвое. Кроме того, удалось снизить уровень синего света на 50%.

Однако данная технология касается не только эффективности её использования. Она помимо этого даёт возможность уменьшить расходы на производство на 20% и ускоряет процесс разработки продукта на 30%. Уже были представлены несколько примеров использования этой технологии, включая 65-дюймовую изогнутую OLED-монитор 8K с частотой обновления 120 Гц и радиусом кривизны 1800R, а также 31-дюймовую купольную OLED-панель 4K и 14-дюймовый 2.8K экран для ноутбука.

Компания намерена запустить серийное производство к концу текущего года, начиная с 21,6-дюймовых OLED-4K панелей для медицинских мониторов. В следующем году планируется увеличить объемы производства и наладить выпуск более крупных OLED-панелей для компьютеров.