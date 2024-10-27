Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
TCL работает над технологией, которая позволит сделать OLED-панели более доступными
Новая технология основана на использовании точных струйных принтеров, которые позволяют снизить расходы при производстве

  CSOT, отдел производства компании TCL, достиг заметных успехов в сфере технологий OLED с применением струйной печати, демонстрируя существенное улучшение эффективности и снижение затрат на производство. Минг-Чон Джоу, глава Центра планирования технологий, рассказал об этих достижениях на конференции Omdia Korea Display.

  В отличие от стандартного метода создании OLED, новая технология основана на использовании точных струйных принтеров, что существенно меняет ситуацию. Это нововведение позволило сократить внутренние световые потери на 50% и увеличить световую эффективность примерно в 1,5 раза.

  Хотя струйная печать уже применяется в производстве OLED, TCL CSOT пошла дальше. Они применяют эту технологию для излучателей и других компонентов стека, что позволяет им более эффективно использовать свои ресурсы — достигая до 90% эффективности материалов. Эта методология превосходит предыдущие способы вдвое. Кроме того, удалось снизить уровень синего света на 50%.

  Однако данная технология касается не только эффективности её использования. Она помимо этого даёт возможность уменьшить расходы на производство на 20% и ускоряет процесс разработки продукта на 30%. Уже были представлены несколько примеров использования этой технологии, включая 65-дюймовую изогнутую OLED-монитор 8K с частотой обновления 120 Гц и радиусом кривизны 1800R, а также 31-дюймовую купольную OLED-панель 4K и 14-дюймовый 2.8K экран для ноутбука.

  Компания намерена запустить серийное производство к концу текущего года, начиная с 21,6-дюймовых OLED-4K панелей для медицинских мониторов. В следующем году планируется увеличить объемы производства и наладить выпуск более крупных OLED-панелей для компьютеров.

#технологии #oled #мониторы #телевизоры #tcl
+
Написать комментарий (0)
Intel могут разделить: бывшие топ-менеджеры предлагают план по восстановлению компании
Xpeng начинает строительство завода по производству летающих автомобилей: по 10 000 после 2026 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
6
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
4
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
1
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
2
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
3
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
8
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
1
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
В России импортозаместили топливные системы для «КАМАЗов»
3

Популярные статьи

Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
40
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
27
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
4
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
4
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+

Сейчас обсуждают

botph
19:16
Что не понятно? То что кристаллы с кешем будут не над кристаллами с цпу, а под ними?
Android 16 получит улучшенную версию режима «Не беспокоить»
Дмитрий Малинин
19:13
Хорошо, подождём внедрения, а там вынесем вердикт!
Samsung представила инновационную память SOM с высокой скоростью и энергонезависимостью
Gerr_Lord87
19:12
Обсос, который не может свою амуду протестировать в больших разрешениях, ибо знает, что сядет на очко особенно, когда касается RTX лучей и высоких разрешений в гипер требовательных играх, птахахахаха)...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Денис Маликов
19:11
Короче как всегда врёт. Так что все его слова воспринимаем как ложь.
Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать идентификаторы для видеокарт RTX 50 Blackwell
Apyruite
19:06
Мясорубка для рыб это нормально?
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
Gerr_Lord87
19:05
Пруфы в 4K-5K? Сосать....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:03
Что, ума не хватает?)))))))
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:03
А ты вначале поиграй, а потом и делай вывод.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Nvidia&Intel Hater
19:02
это и игрой назвать сложно.рельсовая ходилка для зеленожопых
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:02
Разрешение 4k? Нет? Марш в толчок.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем