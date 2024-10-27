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Zelikman
Военкоры: Российская армия заняла населённый пункт Селидово
Сообщается, что под огнём артиллерии украинские войска пытаются отступить в сторону Григоровки

  Согласно последним данным с линии боевого соприкосновения, российские штурмовые подразделения группировки войск «Центр» довели до конца операцию по взятию города Селидово. В настоящий момент населённый пункт полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом сообщают военные корреспонденты. Министерство обороны пока не давало комментариев.

  Выжившие остатки украинских сил отходят в сторону Григоровки. Однако, по ним работает ствольная артиллерия. Вместе с этим российские войска приблизились к освобождению Вишнёвого, на том же направлении.

  Немногим ранее поступали сообщения о взятии бойцами ВС РФ посёлка Шахтёрское, расположенного к востоку от Великой Новосёлки. Штурм данного населенного пункта начался не так давно, и подразделения сумели оперативно подавить сопротивление ВСУ. Теперь, когда Шахтёрское полностью контролируется российскими войсками, путь для наступления открывается и в сторону самой Великой Новосёлки. Вероятно, уже скоро армия окажется на окраинах населённого пункта.

  Кроме того, появится возможность продвигаться в сторону села Разлив, расположенного севернее. Это, в свою очередь, может помочь окружить силы украинской армии вблизи Курахово и лишить их не только возможности эффективно удерживать позицию на этом участке линии соприкосновения, но и даже отступать.

#сво #армия #бои #наступление #селидово
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