Сообщается, что под огнём артиллерии украинские войска пытаются отступить в сторону Григоровки

Согласно последним данным с линии боевого соприкосновения, российские штурмовые подразделения группировки войск «Центр» довели до конца операцию по взятию города Селидово. В настоящий момент населённый пункт полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом сообщают военные корреспонденты. Министерство обороны пока не давало комментариев.

Выжившие остатки украинских сил отходят в сторону Григоровки. Однако, по ним работает ствольная артиллерия. Вместе с этим российские войска приблизились к освобождению Вишнёвого, на том же направлении.

Немногим ранее поступали сообщения о взятии бойцами ВС РФ посёлка Шахтёрское, расположенного к востоку от Великой Новосёлки. Штурм данного населенного пункта начался не так давно, и подразделения сумели оперативно подавить сопротивление ВСУ. Теперь, когда Шахтёрское полностью контролируется российскими войсками, путь для наступления открывается и в сторону самой Великой Новосёлки. Вероятно, уже скоро армия окажется на окраинах населённого пункта.

Кроме того, появится возможность продвигаться в сторону села Разлив, расположенного севернее. Это, в свою очередь, может помочь окружить силы украинской армии вблизи Курахово и лишить их не только возможности эффективно удерживать позицию на этом участке линии соприкосновения, но и даже отступать.