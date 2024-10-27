Компания будет выпускать порядка 200 тысяч автомобилей в год.

Haval намерена увеличить свои мощности в Тульской области примерно на треть, доведя уровень производства до 200 тысяч автомобилей в год. Задача рассчитана на 2025 год, сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на заявление Андрея Акифьева, исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус». Таким образом, компания надеется увеличить свою долю на рынке автомобилей в России.

По словам Акифьева, ключевой этап расширения уже пройден, характер работы должен сохраниться до конца года. Он отметил, что завод сталкивается с ограничениями пропускной способности на различных стадиях сборки. Чтобы исключить данные «узкие места», были увеличены площади предприятий, а также количество роботов на производстве. Таким образом, Haval продолжает укреплять свои позиции и совершенствовать производственные процессы для поддержания роста.

Завод Haval в России начал свою деятельность в 2019 году и поставил перед собой задачу обеспечения надежности производства до 150 тысяч автомобилей в год. В Тульской области месяц назад стартовал выпуск нового компактного внедорожника Haval H3. Что касается других брендов, входящих в концерн Great Wall, таких как Tank, Wey, Ora и GWM Pickup, они пока не рассчитывают на местное производство, так как спрос на эти модели не оправдывает расходы на локализацию.

По данным Росстата, в первые девять месяцев 2024 года в Российской Федерации было собрано 508 тысяч легковых автомобилей. Это на 39,3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.