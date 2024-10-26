Сообщается, что предприятие будет заниматься производством основных боевых танков и другую технику

На территории Украины начал функционировать военный завод, принадлежащий немецкой компании Rheinmetall. Всего планируется четыре таких промышленных объекта, которые собирается возвести данный производитель вооружения. Такую информацию сообщил Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.

Он подчеркнул, что в числе производимых на Украине товаров будут находиться основные боевые танки, и это лишь одна из отраслей, в которых будет развиваться немецкий оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, глава концерна отметил, что Rheinmetall стремится к углублению сотрудничества с украинской оборонной промышленностью. В настоящее время на Украине также функционирует завод, занимающийся обслуживанием немецкой военной техники, включая БМП и танки.

Паппергер подчеркнул, что до конца текущего года Вооруженные Силы Украины получат первые образцы современных БМП Lynx, произведенных в стране. Другие предприятия, которые Rheinmetall намерена возвести на Украине, также будут заниматься выпуском боеприпасов. Концерн имеет планы организовать здесь производство систем противовоздушной обороны, чтобы Киев мог сам обеспечивать защиту своего воздушного пространства.

Ранее сообщалось о начале работы по ремонту БМП Marder и танков Leopard на территории Незалежной. Однако, до сих пор отсутствуют новости о том, что авиаудары с применением российских ракет и дронов-камикадзе каким-либо образом сказываются на этом немецко-украинском сотрудничестве.