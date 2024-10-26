Сообщается, что она будет в 100 раз мощнее, чем GPT-4

Судя по всему, OpenAI не собирается останавливаться на достигнутом, так как активно продолжает совершенствовать и развивать свои технологии. Несмотря на то, что с момента выхода последнего обновления моделей GPT-4 прошло не так много времени, компания уже готовится представить новую модель ИИ под названием Orion. Она станет следующим этапом после GPT-4 и будет иметь значительно расширенные функции.

Формат запуска отличается от предыдущих моделей, так как Orion будет ориентироваться на бизнес-партнеров OpenAI, предоставляя им первоочередной доступ к платформе. Это позволит им улучшать свои решения и сервисы, как сообщает The Verge. Также предполагается, что инженеры из Microsoft, ключевого партнера OpenAI, планируют развертывание новой модели на платформе Azure в ноябре.

Брендинг новой платформы еще не определен, и неясно, будет ли Orion называться GPT-5 или оставит текущее название. Однако развертывание находится на ранней стадии. Несмотря на отсутствие официальной информации от OpenAI или Microsoft о предстоящем релизе, руководитель OpenAI считает, что новая модель искусственного интеллекта будет в 100 раз более мощной, чем предыдущая версия.

Orion представляет собой значительный шаг в усилиях OpenAI по разработке универсальной системы искусственного интеллекта и может рассматриваться как важный этап на этом пути.

В то же время генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, опубликовал пост в X (заблокирована в РФ), который многие связывают с Orion.

«Мне нравится быть дома на Среднем Западе. Ночное небо такое красивое. С нетерпением жду скорейшего появления зимних созвездий; они такие великолепные», — говорится в сообщении.