Общая площадь 4-этажного музея составляет около 15 тысяч квадратных метров

Концерн BYD открыл в Китае музей, названый Di Space, который фокусируется на электрифицированном транспорте и инновационных технологиях. По информации CarNewsChina, это первая такая выставка в стране. Музей занимает четыре этажа и открыт для всех, кто проявляет интерес к современному автомобилестроению.

Каждый этаж Di Space посвящён определённой теме. Первый этаж представляет собой выставку, посвящённую развитию китайского автопрома в сфере электрификации, второй уровень показывает производственные процессы, на третьем посетители могут ознакомиться с современными технологиями электромобилей BYD, а четвёртый этаж демонстрирует перспективные разработки компании. Кроме того, в музее имеется интерактивная зона для студентов, которые изучают новшества в этой области.

Общая площадь музея составляет около 15 тысяч квадратных метров. В дополнение предусмотрены специальные площадки для различных мероприятий и презентаций. В Di Space собрано свыше 300 экспонатов.

По мнению компании BYD, данное выставочное пространство обеспечит более эффективное представление общественности преимуществ электромобилей. Кроме того, этот музей нацелен на расширение аудитории концерна.

В середине октября концерн занял первое место среди китайских производителей как по объему производства автомобилей, так и по их продажам. В текущих коллекциях BYD и связанных с концерном брендов отсутствуют полностью бензиновые модели — представлены только электромобили и гибриды.