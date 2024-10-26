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Zelikman
Для комфортной игры в ремастер Horizon Zero Dawn в 4K потребуются Intel i7-11700 и RTX 4080
В качестве альтернативы предлагаются AMD Ryzen 7 5700X и Radeon RX 7900 XT

  Nixxes и PlayStation анонсировали системные требования обновлённой Horizon Zero Dawn для ПК. Они оказались аналогичны требованиям для Horizon Forbidden West, вероятно, из-за использования одинакового игрового движка. Хотя игровой процесс должен протекать вполне сносно на современном оборудовании, требования становятся значительно выше, если планируется играть в разрешении 4K.

  Horizon Zero Dawn занимает 135 ГБ свободного пространства. Требования по объему оперативной памяти остались неизменными — 16 ГБ. Тем не менее, у владельцев Steam Deck могут возникнуть некоторые сложности с запуском игры. Чтобы сыграть на минимальных настройках при 720p да ещё и с 30 кадрами, понадобится иметь на борту Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 1300X в паре с видеокартой GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT.

  При желании поиграть с максимальными настройками графики в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду, компьютер должен иметь процессор Intel i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X и графический процессор RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT.

Игра предлагает поддержку технологий масштабирования, таких как Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Также имеется возможность использования ультрашироких мониторов, а функции контроллера DualSense доступны только при подключении по проводу к ПК.

  Хотя Horizon Zero Dawn безусловно считалась одной из самых впечатляющих игр на PlayStation 4, компании Nixxes и Guerrilla решили поднять уровень, добавив множество новых графических улучшений. Теперь главная героиня и её компаньоны будут взаимодействовать с погодными условиями и освещением в реальном времени.

   Обратите внимание, что для игры потребуется учетная запись PlayStation, даже если вы запускаете игру на ПК.

#игры #гейминг #horizon zero dawn #ремастер #требования
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