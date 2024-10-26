Компания стремится расширить функциональность своих устройств в сфере здравоохранения

Согласно информации от источников, компания Apple Inc., стремясь продвинуться в области здравоохранения, в этом году запустила тестирование приложения, предназначенного для помощи людям с преддиабетом. Оно должно будет контролировать питание и содействовать в изменении образа жизни пациентов.

Данный сервис был испытан на группе сотрудников в начале года, что является частью более широкой инициативы по мониторингу уровня сахара в крови. Несмотря на то что Apple не планирует официально представлять приложение, существует вероятность, что технология будет интегрирована в будущие медицинские устройства компании, включая глюкозный трекер, разработки которого ведутся уже более десяти лет.

Участники тестирования должны были предоставить анализ крови для подтверждения своего преддиабетического состояния. Это указывает на то, что у них нет диабета, хотя существует риск развития диабета 2 типа. В процессе тестирования участники активно следили за показателями сахара в крови с помощью разнообразных доступных на рынке гаджетов, а также фиксировали изменения уровня глюкозы после приема пищи.

Концепция системы заключается в том, чтобы продемонстрировать пользователям, как определенные продукты могут воздействовать на уровень сахара в крови, надеясь, что это вдохновит на изменения, способные предотвратить развитие диабета. К примеру, если участники отметили, что после обеда с макаронами их уровень сахара резко возрос, им можно было бы предложить отказаться от макарон или перейти на белковые продукты.

Исследование было ориентировано на изучение потенциальных возможностей использования данных о сахаре в крови и генерации инструментов для потребителей. Однако, на данный момент тестирование приложения приостановлено, чтобы дать возможность Apple сосредоточиться на разработке других функций, связанных со здоровьем.