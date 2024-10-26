Прибыль компании уменьшилась на 64% по сравнению с прошлым годом

Автомобильный бизнес Mercedes-Benz представил финансовый отчет за третий квартал. В общем, объём продаж сократился на 1,4%, однако, другие ключевые финансовые показатели компании значительно ухудшились. Например, прибыль Mercedes-Benz уменьшилась на 64% по сравнению с прошлым годом.

В третьем квартале текущего года было реализовано 503 573 легковых автомобиля Mercedes-Benz, в то время как за аналогичный период предыдущего года продажи составили 510 564 единицы. Продажа электрических моделей уменьшилась значительно сильнее: с 61 621 до 42 544 единиц, что составляет около 31%.

Если в третий квартал 2023 года компания заработала 3,357 миллиарда евро, то в этом году ее прибыль снизилась до 1,207 миллиарда. Рентабельность операций упала на 7,7 процентных пункта — с 12,4% до 4,7%.

В Mercedes-Benz ожидают, что в четвертом квартале картина будет развиваться аналогичным образом, а по итогам года продажи окажутся ниже уровня 2023 года. Причинами этого являются макроэкономическая обстановка, увеличение конкуренции в Азии, а также изменение условий производства.

В конце лета компания Mercedes-Benz сообщила о снижении объёмов выпуска флагманского седана S-класса на заводе в Зиндельфингене из-за уменьшения спроса. В октябре стало известно, что этот немецкий премиум-бренд теряет свою долю на китайском рынке, поскольку местные потребители начинают предпочитать аналогичные модели от китайских фирм.