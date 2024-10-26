Остальные версии 17-ой линейки не получат никаких изменений в этом аспекте

Ранее сообщалось, что Apple Intelligence не оказывает существенного влияния на объёмы продаж iPhone, и в следующем году компании придётся предпринять серьёзные шаги для удержания своих позиций на рынке. Теперь появилась информация о том, что iPhone 17 Pro Max будет иметь уменьшенную версию Dynamic Island.

iPhone 17 Pro Max, скорее всего, станет самым востребованным устройством Apple следующего года. Компания планирует внедрить некоторые визуальные изменения, чтобы модели Pro стали более заметными на фоне стандартных. Как сообщает технический аналитик Джефф Пу, iPhone 17 Pro Max будет иметь уменьшенный Dynamic Island, что связано с инициативами по минимизации визуальных преград на экране.

По словам Пу, iPhone 17 Pro Max будет использовать «металинзу» для Face ID, что позволит Dynamic Island стать гораздо уже, чем в последних моделях. Эти обновления будут характерны только для версии Pro Max, в то время как меньшая версия Pro останется без изменений. Ожидается, что стандартные модели тоже не получат этих нововведений.

Металинза представляет собой тонкую и плоскую пластину с микроскопическим узором, который позволяет более точно фокусировать свет. Хотя аналитик не раскрыл конкретные способы, которыми компания планирует интегрировать эту технологию для уменьшения размера Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max, можно с уверенностью сказать, что фирма движется в правильном направлении. Минг-Чи Куо недавно сообщил, что Apple уменьшила объем заказов на iPhone 16 на 10 миллионов устройств из-за недостатка дизайнерских инноваций. Это поднимает вопрос о том, сможет ли уменьшенный Dynamic Island способствовать росту продаж.

Apple впервые представила Dynamic Island вместе с моделями iPhone 14 Pro, а в прошлом году эта функция появилась и в обычных версиях. Конечный дизайн, к которому стремится компания, предполагает чистый экран без отвлекающих элементов.