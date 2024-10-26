Аппарат получил 6,67-дюймовый HD-экран и аккумулятор на 5100 mAh с мощностью зарядки 45 Вт

OPPO анонсировала новое устройство в линейке A — A3X 4G. Ранее компания показала вариант A3X 5G. Устройство A3X 4G функционирует на чипе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ внутреннего хранилища, а также имеет графику Adreno 610.

A3X 4G оборудован 8-мегапиксельной основной камерой, которая работает в паре с датчиком мерцания. Для тех, кто предпочитает делать селфи или участвовать в видеочатах, предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор имеет ёмкость 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Все эти компоненты помещены в корпус толщиной 7,68 мм. Смартфон весит около 186 граммов.

Также смартфон располагает 6,67-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1604x720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Он имеет сертификацию MIL-STD-810H, и компания Oppo уверяет, что данный гаджет способен выдерживать самые тяжёлые условия эксплуатации. Помимо этого, модель получила защиту по стандарту IP54.

Цены на OPPO A3X 4G начинаются примерно от 106 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Модификация с 4 ГБ оперативки и 128 ГБ хранилища обойдется уже в 118 долларов. Устройство доступно в красном и синем цветах.