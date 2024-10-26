Сообщается, что объекты ядерной инфраструктуры и нефтяной отрасли не затронуты

В ночное время с 25 на 26 октября Военно-Воздушные силы Израиля осуществили массированные удары по территории Ирана, которые были запланированы и подготовлены в течение нескольких недель. По сообщениям израильских СМИ, для проведения этой операции командование ВВС ЦАХАЛ задействовало не менее ста боевых самолётов, среди которых присутствовали истребители пятого поколения F-35. Эта израильская операция получила название «День покаяния».

Согласно информации от Jerusalem Post, атака прошла в несколько этапов с использованием дальнобойных ракет класса «воздух-земля». В результате двух волн авиаударов были атакованы объекты, на которых в Иране производятся дроны и ракеты. Ударом поразили как минимум 20 целей.

В руководстве ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесён в 5:45, «когда над Тегераном разгоралась заря». Иранские власти сообщают, что в результате израильского удара на их территории не было пострадавших. Ракетную атаку лично курировал министр обороны Йоав Галлант, находившийся в защищённом объекте на базе главного штаба израильской армии в Тель-Авиве.

На данный момент не поступало сведений о нанесении ударов по объектам нефтяной инфраструктуры или ядерным объектам Ирана. По заявлению посольства России в Тегеране, обстановка в регионе нормализовалась.