По заявлению представителей компании, в будущем весь модельный ряд данной серии будет представлен на российском рынке

Компания Dongfeng расширила ассортимент своих электрических кроссоверов 008, добавив к модели с шестью местами версии с двумя рядами. Эти новые варианты стали доступны на китайском рынке с середины июня, их цена в предпродаже колеблется от 200 до 250 тысяч юаней, что соответствует 2,7–3,4 миллиона рублей. Это на 16,6 тысячи юаней — 225 тысяч рублей, ниже начальной стоимости трёхрядных комплектаций.

Внешний вид пятиместного Dongfeng e 008 не изменился по сравнению с шестиместным вариантом, при этом размеры остались прежними: 5002x1972x1732 мм, колёсная база составляет 3025 мм. 21-дюймовые диски по-прежнему предлагаются без альтернатив.

Интерьер также остался неизменным, но в пятиместной версии теперь в стандартной комплектации предлагается 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, в то время как шестиместный вариант имеет 8,8-дюймовый экран. В базовое оборудование входит мультимедийная система с 15,6-дюймовым дисплеем, система помощи водителю e-Pilot, 64 варианта атмосферной подсветки и беспроводная зарядка на 50 ватт для два телефона. При этом экран для задних пассажиров и «умный» холодильник, поддерживающий температуру от 5 до 50 градусов Цельсия, по-прежнему требуют дополнительной оплаты.

Силовые агрегаты остаются прежними. Полностью электрический e 008 с двумя рядами сидений оборудован мотором, вращающим задние колеса, мощностью 272 лошадиной силы и крутящим моментом 340 Нм, а также батареей на 82,28 кВт*ч, что обеспечивает запас хода на 636 километров по циклу CLTC. У последовательного гибрида (EREV) электромотор сопровождается 1,5-литровым бензиновым генератором мощностью 147 лошадей, а ёмкость аккумуляторной батареи составляет 34,32 кВт*ч. С полным баком топлива можно проехать 1300 километров, а на электричестве без подзарядки — 210 километров.

Ранее представительство Dongfeng в России заявило о намерении привезти в страну весь модельный ряд, включая кроссовер 008 и лифтбек 007, основанный на одной платформе. Однако, сроки начала продаж до сих пор не были уточнены.