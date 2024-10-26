Местные власти всячески поддерживают переход на экологически чистые машины.

В следующем году владельцы электромобилей в Москве вновь будут освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление мэра столицы Сергея Собянина. Мэр отметил, что законопроект о продлении льготы уже подан в Мосгордуму.

Сергей Собянин также подчеркнул, что развитие электрического транспорта в Москве идет по намеченному плану, и в будущем большинство транспортных средств в городе будут использовать электрические или водородные двигатели. Переход от традиционных двигателей с внутренним сгоранием к электрическим системам будет способствовать распространению гибридного транспорта.

По мнению Сергея Собянина, до 80% загрязняющих веществ в столице возникает из-за автомобильного транспорта с традиционным двигателями внутреннего сгорания. Поэтому переход на электрические транспортные средства имеет ключевое значение для столицы России.

Также сообщается, что москвичам предстоит столкнуться с новыми изменениями в сфере парковки. С 1 ноября в московских парках вводится динамическое ценообразование: стоимость стоянки будет изменяться в зависимости от текущей загруженности парковочных мест.