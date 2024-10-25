Речь идёт о шахте №42, в районе которой находятся ключевые высоты

Поступили сведения о начале боевых действий за крайний опорный пункт украинских войск в городе Горняк. В центре внимания находится шахта №42, известная как «Кураховская». Этот объект угольной отрасли располагается на юго-западной окраине населённого пункта.

Значимость данной шахты заключается в том, что на её территории расположены стратегические высоты – терриконы. Наивысший террикон в этом районе достигает 95 метров. Также в этом районе находятся отвалы высотой 85 и 50 метров. Наименьший из них расположен ближе к центру города, и за последние несколько дней именно с него украинские подразделения обстреливали российские позиции, находясь в пределах Горняка.

Сейчас, когда российская армия прорвала оборону на территории шахты, у украинских формирований в Горняке практически не осталось возможностей для безопасного отступления. Это создаёт серьёзную проблему для гарнизона Вооружённых сил Украины. Если они не прекратят держаться за терриконы шахты, это может привести к потере всего гарнизона. В результате они все равно потеряют и сам Горняк, как случилось с Угледаром.

Тем не менее, подразделения украинских сил еще не готовы к отступлению, так как в сложившейся ситуации руководство вряд ли отправит их в тыл. Ситуация напоминает ту, что была под Угледаром, когда отступившие войска были вынуждены удерживать позиции в Богоявленке.

В то же время российские войска продолжают наступление в пределах города Селидово, расширяя зону контроля на флангах.