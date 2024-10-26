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Zelikman
Ключевые принципы работы «Пространственного звука» и Dolby Atmos в продуктах от Apple
Разберём, за счёт чего AirPods пользуются такой популярностью среди фанатов

  На самом базовом уровне «Пространственный звук» создает иллюзию, что звуки поступают из разных направлений в трехмерном пространстве. Этот эффект получил популярность в игровых гарнитурах, прежде чем Apple интегрировала его во все свои устройства, начиная с AirPods. Но как именно этот звук ощущается и что нужно для его полного восприятия? 

  «Пространственный звук» охватывает множество эффектов, воспринимаемых через наушники или колонки. В контексте наушников это техника, которая управляет балансом и частотными характеристиками различных звуков между вашими ушами, вызывая ощущение их источников. В некоторых случаях это может включать в себя использование датчиков движения и отслеживание головы. Новейшая версия от Apple даже предлагает инструмент для персонализации звучания. «Пространственный звук» представляет собой способ наложения эффектов на музыку. Функция пытается добавить некоторую направленность к левому и правому каналам стандартной стереозаписи.

  Dolby Atmos функционирует иначе. Вместо простой обработки звука, технология распределяет отдельные звуковые источники по разным позициям в трехмерном пространстве вокруг вас. Это позволяет создать более глубокое и захватывающее ощущение, аналогичное тем, что можно испытать в кинотеатре. Хотя технология Dolby Atmos изначально применялась в кино и телевидении, всё больше музыкантов начинают использовать ее при воспроизведении своих записей.

  Стоит учесть, что Atmos фактически представляет собой технологию динамиков. Например, саундбары используют наклонные драйверы и акустические отражения для создания иллюзии высоты канала и могут включать дополнительные колонки для полноценного объема звучания сзади и по бокам. В наушниках, напротив, только один источник звука на каждое ухо. Ранее встречались гарнитуры с объёмным звуком, где использовались отдельные драйверы для различных каналов, но их качество оставляло желать лучшего из-за отсутствия акустического пространства для дифференцированных источников. Умная обработка и настройки могут обеспечить лишь ограниченный эффект.

  Аспект отслеживания головы в «Пространственном звуке» основывается на датчиках движения, которые встроены в наушники. Это позволяет активно адаптировать звуковой микс в зависимости от движений головой. Цель состоит в том, чтобы создать иллюзию, что все звуковые источники расположены в фиксированных точках вокруг вас. Хотя это может показаться несущественным, эффект действительно работает. Уже можно было встретить такую функцию в игровых гарнитурах, как ранее упоминалось. Интеграция отслеживания головы с «Пространственным звуком» или Dolby Atmos добавляет элемент объёмности в звуковое восприятие, хотя по сути, это всего лишь наложение эффектов.

  Теперь динамическое отслеживание головы доступно не только для музыкального контента. Звонки в FaceTime также используют эту технологию, что помогает создать более естественное восприятие, особенно в групповых разговорах. При этом, контент Dolby Atmos совместим почти с любыми наушниками, которые пользователь подключает к iOS-устройству. Необходимо лишь поставить режим «авто» напротив функции Dolby Atmos, и устройства будут воспроизводить поддерживаемый контент с данным эффектом.    

#apple #технологии #наушники #airpods #dolby atmos #пространственного звука
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