Со слов компании, AICORE Overclocked DDR5 R-DIMM в 1,6 раза производительнее стандартной R-DIMM

Известный производитель оперативной памяти XPG сегодня анонсировал свой выход на рынок рабочих станций, представив новейшую память DDR5. Это не стандартные DIMM или UDIMM, а память R-DIMM DDR5, которая обладает возможностью разгона и обеспечивает улучшенную производительность сразу после установки.

Фирма уже предлагает широкий ассортимент продукции в области оперативной и флэш-памяти, однако, в основном их изделия предназначены для домашних компьютеров. На этот раз был представлен уникальный модуль DDR5 AICORE для рабочих станций, способный разгоняться до 8000 MT/s. Каждый модуль может иметь до 32 ГБ памяти, что обеспечивает значительную ёмкость для рабочих станций.

AICORE R-DIMM включают Registered Clock Driver, что позволяет им достичь высокой скорости с минимальными задержками. Это критически важно для выполнения объемных задач, таких как обработка данных, генерация ИИ, 3D-рендеринг, видеопроизводство и множество многозадачных процессов. По информации от XPG, AICORE Overclocked DDR5 R-DIMM в 1,6 раза производительнее стандартной R-DIMM.

Данная модель обладает 30-микронным золотым покрытием для оптимальной проводимости и защиты от окисления, что способствует его долговечности. Хотя данные DIMM не имеют высококлассных радиаторов, распространённых в игровой памяти, графеновые радиаторы, применяемые в AICORE, эффективно отводят тепло без увеличения размеров модулей, делая их отличным выбором для продолжительного использования и работы в условиях высокой нагрузки.

Модули памяти XPG AICORE Overclocked DDR5 R-DIMM могут работать с процессорами Intel Xeon 4-го поколения и новыми AMD Ryzen Threadripper 7000. Благодаря поддержке стандартов Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, память AICORE может быть разогнана до 6400, 7200 и 8000 MT/s при низкой задержке без каких-либо проблем.

В первом релизе будут представлены 16-гигабайтные модули, а 32-гигабайтные модули станут доступны в начале 2025 года. XPG пока что не сообщает ценовую политику на данные продукты.