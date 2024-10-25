Monster XX обладает 10 медными трубками и способен отводить до 300 TDP





Производитель процессорных кулеров Cryorig представил своё новое решение для энтузиастов — кулер «Monster XX», который имеет конструкцию двойной башни. Этот воздушный кулер включает в себя два радиаторных блока и два вентилятора.

Monster XX стал самым крупным воздушным кулером компании, с размером 120 x 130 мм и высотой 159 мм. Радиаторы расположены плотно, но проектирование канавок позволяет создавать интенсивный воздушный поток. В сравнении с предыдущей моделью, TE10, он близок по размеру, но располагает на два радиатора меньше. Тем не менее, вентиляторы получили обновления для повышения давления воздуха, что делает кулер подходящим для оверклокинга и потребностей опытных пользователей.

Кулер укомплектован 10 медными тепловыми трубками, интегрированными в каждый радиаторный блок и равномерно распределёнными для максимального контакта с процессором. Радиаторы оформлены в черном цвете и имеют верхние крышки из анодированного алюминия с логотипом Cryorig. В комплект входят два 120 мм вентилятора ARGB: один установлен сбоку, а другой размещен между радиаторами. Для оптимизации теплоотведения можно добавить ещё один вентилятор с противоположной стороны.

Разработанный специально для оверклокеров, кулер Monster XX предлагает мощность охлаждения с TDP в 300 Вт, что позволяет эффективно охлаждать такие высокопроизводительные процессоры, как Core i9 14900K, Core Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X. Устройство поддерживает современные платформы LGA 1700 и AM5, а также будет совместимо с новейшей LGA 1851 и старыми материнскими платами AM4 и LGA 1200/115x.

По информации от производителя, вентиляторы Monster XX способны работать в диапазоне от 800 до 1800 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 58,47 CFM и давление до 1,35 мм H2O. Вентиляторы оборудованы ШИМ-управлением, что позволяет контролировать их работу через BIOS или популярное ПО для управления вентиляторами. Для подсветки предусмотрены 3-контактные ARGB разъемы, которые можно подключить к материнской плате. На данный момент компания не анонсировала цену и дату начала продаж.