Также сообщается о прилётах в Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях

В ночь с 24 на 25 октября Вооружённые силы России продолжили атаковать объекты украинской армии с использованием дальнобойных средств поражения. Часть ударов была направлена на цели в Николаевской области, где, согласно предварительной информации, были атакованы объекты аэродромной инфраструктуры. Ведётся проверка данных о вероятном уничтожении воздушных средств украинских войск в результате этих атак.

Для ударов по объектам на территории Львовской области были задействованы дроны-камикадзе «Герань-2». В этом районе произошла серия взрывов. Украинские ресурсы заявляют о поражении беспилотников в воздухе, однако, также поступили сообщения о возникновении пожаров на земле. В частности, это касается Яворова, где расположен центр подготовки Вооружённых сил Украины, который уже был подвержен ударам в прошлом.

Под прицелом российских беспилотников оказались объекты военной инфраструктуры в Одесской области. Цели в портовых зонах региона вновь стали мишенями атак. Также имеются данные о прилётах по целям в Винницкой области. В этом районе беспилотники наносят удары уже на протяжении нескольких ночей подряд.

Кроме того, удар был осуществлён по военному объекту в городе Синельниково Днепропетровской области. Приведено сообщение о том, что пострадали как личный состав, так и техника украинских вооружённых сил.