Сообщается, что для этого клиентам даже не нужно вносить какой-либо депозит

Прием предзаказов на этот автомобиль, который оборудован тремя электродвигателями с общей мощностью 1548 лошадиных сил, стартует 29 октября. Стоимость новинки составляет 800 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 10,8 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает портал CarNewsChina.

На данный момент потенциальные клиенты могут выбрать дилерский центр на сайте Xiaomi, где они желают оформить заказ. Производитель пока не раскрыл стоимость базовой версии. Ultra версию разработали на основе серийного электрического седана Xiaomi SU7. Три электромотора вместе обеспечивают 1548 лошадиных сил. Эта модель нацелена на то, чтобы оспорить звание самого быстрого серийного электроседана у Porsche Taycan Turbo GT. Однако характеристики коммерческой версии пока остаются под завесой тайны.

В этом месяце ему предстояло пройти испытания и попытаться установить рекорд скорости на знаменитом Нюрбургринге. Однако, гонки были отменены из-за дождливой погоды, которая исключала возможность достижения высоких результатов.

На данный момент Xiaomi SU7 Ultra был представлен лишь как прототип с полностью карбоновым корпусом. Вес автомобиля составляет 1,9 тонны, он разгоняется до 100 км/ч за 1,97 секунды и может развивать максимальную скорость в 350 км/ч. В серийной версии машина будет иметь стандартный кузов, что приведет к увеличению веса и, соответственно, к снижению скорости и динамики.