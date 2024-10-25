Новые комплекты будут обладать базовой скоростью 6400 MT/s, однако, без труда смогут разгоняться до 8400 MT/s

Один из ведущих производителей модулей памяти и их хранилищ представил свои новые CUDIMM DDR5 решения, предназначенные для чипсетов Intel 800-й серии. Эти модули получили название "Fury Renegade", и они обещают высокий уровень пропускной способности и минимальную задержку.

Модули памяти Kingston Fury Renegade DDR5 CUDIMM будут предложены с базовой скоростью 6400 MT/s. С помощью разгона Fury Renegade DDR5 CUDIMM можно добиться производительности не менее 8400 MT/s, обеспечивая совместимость с Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Это гарантирует отличную совместимость как с новейшими материнскими платами LGA 1851, так и с платформой AM5 X870. Модули будут доступны в объеме 24 ГБ, обеспечивая максимальную емкость 48 ГБ в двухканальных наборах.

Fury Renegade будет предложен в нескольких вариантах, включая версии White, Silver и RGB. Ниже представлен полный список модулей памяти Kingston Fury Renegade CUDIMM, поставка которых начнется 18 ноября:

KF584CU40RS-24: 24GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM Silver XMP KF584CU40RSK2-48: 48GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM (Kit of 2) Silver XMP KF584CU40RW-24: 24GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM White XMP KF584CU40RWK2-48: 48GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM (Kit of 2) White XMP KF584CU40RSA-24: 24GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM RGB Silver XMP KF584CU40RSAK2-48: 48GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM (Kit of 2) RGB Silver XMP KF584CU40RWA-24: 24GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM RGB White XMP KF584CU40RWAK2-48: 48GB 8400 MT/s DDR5 CL40 CUDIMM (Kit of 2) RGB White XMP

Сегодня множество производителей памяти предлагают свои высокоскоростные модули CUDIMM с показателями передачи данных свыше 8000 и 9000 MT/s. Некоторые модели даже достигают более 10 000 MT/s при разгоне, что открывает возможности для создания еще более производительных модулей CUDIMM.