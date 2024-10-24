В ВСУ сообщили о потере Ольговки, Ветрено, Дуровки и Жеболовки

В Курской области российские подразделения не прекращают методичную ликвидацию военных формирований и бронетехники украинской армии, постепенно освобождая территории. Продвижение происходит на нескольких участках линии соприкосновения.

Киев признает утрату ряда населённых пунктов к юго-востоку от районного центра Коренево, к которому ВСУ пытались прорваться, но не сумели взять. Силы Украины подтвердили потерю посёлков Ольговка, Ветрено, Дуровка и Жеболовка.

В этих населённых пунктах была проведена зачистка. Последние военнослужащие Вооружённых сил Украины, находившиеся на этих территориях, были ликвидированы или взяты в плен. Оба берега реки Крепна на границе Кореневского и Суджанского районов также прошли зачистку.

В то же время было начато движение к юго-западу от населённого пункта Дарьино, направляясь к так называемому Басовскому выступу. Это указывает на продвижение к государственной границе в Суджанском районе, что подтверждает продолжающееся сокращение длины сектора границы, контролируемого украинскими формированиями, между Сумской и Курской областями.

При этом украинское командование, не обращая внимания на понесённые потери, продолжает отправлять в бой подразделения с территории Сумщины, что ещё раз подчеркивает, насколько высокую ставку на Курскую область делает Зеленский и его администрация.