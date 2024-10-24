В случае положительной динамики продаж, компания расширит свой модельный ряд в стране

Компания JAC объявила о том, что изучает возможности российского рынка для электромобилей. Если этот рынок оправдает надежды, в стране стартуют официальные продажи электрической модели E30X. Этот субкомпактный хэтчбек с пятью дверями, размеры которого аналогичны Toyota Yaris, станет первым электрическим автомобилем марки в России, его поставки могут начаться из Белоруссии.

JAC уже реализует E30X, в частности, в Арабских Эмиратах и Белоруссии. В соседнем государстве этот ситикар предлагается с одним агрегатом, который развивает мощность до 136 лошадиных сил и 210 Нм, а также доступен с двумя вариантами аккумуляторов на 41 или 51,5 кВт*ч. Они обеспечивают запас хода на уровне 405 или 505 километров и поддерживают относительно быструю зарядку.

JAC E30X длиннее Toyota Yaris на 8,5 см, шире на 2,5 см и выше на полсантиметра. Размеры китайского электрического хэтчбека составляют 4025x1770x1560 миллиметров, а расстояние между осями достигает 2620 миллиметров. Вместимость багажника варьируется от 300 до 1150 литров, если задние спинки сидений сложены.

Компания JAC отмечает, что рынок электромобилей в России демонстрирует стабильный рост, и есть потенциальные клиенты, которые поддерживают экологические инициативы и заинтересованы в новых электромобилях. Конкретные сроки выхода на рынок пока не озвучены, поскольку компания изучает рыночные тренды и анализирует целевую аудиторию.

В середине октября появились новости о том, что в Россию может прийти еще один бренд электромобилей. Компания Avatar, являющаяся частью концерна Changan, начала развивать свою собственную сеть автосалонов.