Энтони Ло руководил разработкой дизайна актуальной серии автомобилей Mustang

С весны этого года Энтони Ло, который ранее занимал должность главного дизайнера Ford, решил покинуть американскую компанию. В скором времени он приступит к работе в качестве вице-президента по дизайну в китайской фирме BAIC. Под его руководством была разработана, например, внешность последнего поколения автомобилей Mustang.

Энтони Ло родился в Гонконге и начал свою карьеру в автомобильном дизайне в 1987 году в компании Lotus. В дальнейшем он работал в Audi, а также в японской дизайнерской студии Mercedes-Benz. Кроме того, его опыт включает работу в концерне GM, где он отвечал за дизайн нескольких моделей марки Saab и Opel.

С 2010 по 2021 год, прежде чем присоединиться к Ford, Энтони Ло принимал участие в создании ряда знаковых автомобилей Renault и Dacia, после чего покинул Renault, занимая одну из ключевых позиций в компании.

Согласно официальному заявлению BAIC, Энтони Ло должен будет развивать потенциал компании в области экологически чистого транспорта, внедорожников и концептуальных изделий, а также укреплять международные партнерства.

Как сообщалось в конце лета, на месте Энтони Ло в Ford теперь работает Тодд Уиллинг. Он трудится в Ford более двух десятилетий и принимал участие в разработке множества моделей, включая легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Наиболее известным его проектом является суперкар Ford GT.