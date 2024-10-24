Сообщается, что старшая модель будет иметь на борту процессор Snapdragon 8s Gen 3, а младшая получит Snapdragon 7+ Gen 3

Компания анонсировала свои первые смартфоны с чипом Snapdragon 8 Elite, которые будут подробно представлены на мероприятии 29 октября в Китае. Также в рамках этого события компания представит новую линейку планшетов — Xiaomi Pad 7. Тем не менее, планшеты окажутся менее впечатляющими по сравнению с ожидаемыми смартфонами.

В частности, известно, что модель Pad 7 Pro будет использовать чип Snapdragon 8s Gen 3. В то же время, сообщается, что стандартная версия без приставки Pro будет базироваться на Snapdragon 7+ Gen 3. Оба процессора относятся к классу верхнего среднего уровня, поэтому новые планшеты не предназначены для максимальной производительности.

Экраны серии Pad 7 будут высококачественными и соответствующими флагманским стандартам. По заявлению компании, дисплей планшета был оптимизирован для комфортной работы в офисе. Это 11,2-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2, что выбрано для повышения эффективности работы.

Этот ЖК-дисплей обладает разрешением 3200x2136 пикселей и частотой обновления в 144 Гц, что обеспечивает высокую четкость изображения с плотностью 345 PPI. Несмотря на то что информация от Xiaomi не подтверждена, ожидается, что Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен функцией полного затемнения DC, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также основной камерой на 50 МП.

Оба устройства будут функционировать на HyperOS 2.0 с предустановленной оболочкой, основанной на Android 15. Утверждается, что новая версия операционной системы предложит больше возможностей в области ИИ и усовершенствованный интерфейс. Ценовая информация пока отсутствует, однако запуск устройств уже скоро. Предполагается, что после выхода в Китае Xiaomi Pad 7 будут доступны и на международном рынке.