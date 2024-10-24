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Zelikman
GameMax представила новый корпус формата Mid-Tower — Vista COC Gaming Chassis
Данная модель получила пять ARGB-вентиляторов и один вентилятор без подсветки для охлаждения материнской платы с тыльной стороны

  Производитель компьютерной техники GameMax сегодня представил свою новейшую модель корпуса Mid-Tower. Новый корпус Vista COC Gaming Chassis стал последним дополнением в ассортименте компании, оснащённым технологией COC и полностью прозрачными передними и боковыми панелями.

  Конструкция Vista COC обеспечивает панорамный обзор благодаря отсутствию колонн в передней и боковой частях. Кроме того, корпус включает в себя технологию COC для более эффективного охлаждения с установленным 120-мм вентилятором, размещенным под материнской платой.

  Вентилятор обеспечивает направленный поток воздуха к ключевым компонентам материнской платы, что помогает избежать нагрева таких элементов, как VRM, оказывающих влияние на температуру процессора. Для повышения эффективности охлаждения в корпусе предусмотрено ещё пять ARGB вентиляторов, установленных сверху, сзади и снизу для оптимизации воздушного потока.


  Эти ARGB-вентиляторы способны создавать бесконечные циклические световые эффекты вокруг своей оси и могут быть настроены с использованием популярного RGB программного обеспечения. Также имеется дополнительная RGB полоса, синхронизирующаяся с вентиляторами.

  В нижней части корпуса располагается кожух для блока питания, который скрывает источник питания и все кабели, а в лотке для материнской платы предусмотрены отверстия для проводов. Сзади находятся специальные монтажные места для SSD и отсек для 3,5-дюймового жесткого диска, размещенный внутри кожуха блока питания. Несмотря на свою компактность, корпус вмещает компоненты среднего и крупного формата, обеспечивая достаточно места для установки башенного кулера высотой до 155 мм и видеокарты длиной до 330 мм. GameMax Vista COC будет представлен в черном и белом цветах, цена составит $57.90 и $59.90 соответственно. 

#компьютеры #железо #корпуса для пк #gamemax
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