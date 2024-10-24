Новый функционал будет доступен с выходом стабильной версии iOS 18.2

С выходом iOS 18.2 Apple предоставляет возможность пользователям iPhone устанавливать новые приложения по умолчанию. Компания столкнулась с давлением со стороны регуляторов Европейского Союза, требующих открытия экосистемы Apple. В значительных преобразованиях, связанных с экосистемой iPhone, Apple заменяет свой собственный порт Lightning на USB-C. Кроме того, производитель iPhone теперь разрешает пользователям изменять предустановленные-приложения.

Любопытно, что существовало общее мнение о том, что Apple предоставит возможность менять приложения по умолчанию только пользователям iPhone в ЕС. Однако, согласно информации от 9to5Mac, эта свобода будет доступна всем обладателям iPhone, поддерживающих iOS 18.

В частности, Apple выпустила первую бета-версию для разработчиков iOS 18.2, которая включает ряд новых функций для пользователей iPhone. Главным нововведением обновления опять же является расширение Apple Intelligence. Также обновление выйдет с улучшенным и более функциональным «хабом» в Настройках.

В новых версиях iOS 18 и iPadOS 18 были представлены усовершенствования в области настройки приложений, которые теперь доступны всем пользователям по всему миру. В разделе «Приложения по умолчанию» в верхней части панели приложений владельцы iPhone смогут управлять своим выбором по умолчанию. Кроме того, обновленные настройки для вызовов и сообщений теперь могут использовать все пользователи.

Интересно, что Apple все еще оставляет за собой право выбирать, какие приложения пользователи смогут изменять позже. На данный момент доступные категории для настройки включают электронную почту, сообщения, звонки и браузеры.