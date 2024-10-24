По прогнозам, она впервые появится на одном из внедорожников бренда Tank

Уникальной чертой этой системы является отсутствие механической передачи полного привода, что отличает её от существующих гибридных решений. Согласно информации от AutoHome, комбинация бензинового двигателя и двух электромоторов способна генерировать до 972 лошадей. Премьера первых внедорожников с этой технологией ожидается в следующем году.

Отказ от классической раздаточной коробки и карданного вала обеспечил возможность переработать компоновку: аккумулятор теперь установлен не в задней части, а в центре между рамными элементами. Это улучшает центр тяжести, способствует лучшей развесовке и даёт возможность увеличить ёмкость батареи, которая в демонстрационном образце составила 59 кВт·ч. С системой Hi4-Z Tank 500 сможет проехать до 200 километров на электроприводе и поддерживать зарядный ток до 163 кВт.

В базовой конфигурации системы установлен стандартный двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 252 лошадиной силы, который работает в паре с трёхступенчатой трансмиссией DHT и 286-сильным электромотором. На задней оси располагается ещё один электрический мотор, отдача которого составляет 326 лошадей. Общая мощность данной системы достигает 864 лошадиной силы, однако, компания Great Wall уже рассматривает возможность установки вместо «четвёрки» трёхлитрового V6, что увеличит мощность до 972 лошадки. Разгон до 100 км/ч для модели Tank 500 Hi4-Z рассчитывается на уровне 4 секунд.

Модель Tank Hi4-Z сохранит блокировки между осями и получит имитацию межосевой блокировки. Тем не менее, эти внедорожники будут ориентированы больше на асфальтированную поверхность, в отличие от традиционных Tank Hi4-T, оснащённых раздаточной коробкой и карданами. Обе версии гибридных автомобилей планируется производить параллельно.

Кроме того, для более младшей модели, внедорожника Tank 300, также ожидаются изменения в линейке двигателей. В её составе появится дизельный агрегат, так как Tank 300 на тяжёлом топливе уже прошёл сертификацию. Вероятнее всего, будет использоваться двигатель от Haval H9.