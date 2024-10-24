Взятие данного посёлка является частью плана по окружению Курахово

Элитные части российской армии вошли и закрепились в посёлке Антоновка на участке Курахово в Донецкой Народной Республики. Это означает, что, несмотря на малые размеры населенного пункта, продолжается окружение украинских сил в Курахово, который играет ключевую роль в обороне подразделений Киева в этом регионе.

Обстановка для украинских формирований в Горняке и Кураховке стремительно ухудшается. Утрата Новоселидовки и наступление российской армии к Кураховскому водохранилищу могут привести к окружению частей ВСУ к северо-востоку от Курахово, если украинское командование не примет меры для вывода своих сил из данного региона.

Освобождение Измайловки фактически ознаменует прорыв последней оборонительной линии Вооруженных сил Украины, которая была поддержана сёлами Вознесенка и Новоселидовка, перед Кураховским водохранилищем. Российские войска продолжают наступление на западной стороне Горняка, вытесняя силы Киева в окрестности шахты No 42 «Кураховская». Таким образом, можно говорить о создании оперативного окружения вокруг Горняка и Кураховки. На самом деле, оно уже имеет место. Потеря территории данной шахты станет настоящей катастрофой для украинских сил в этом районе.

С большой вероятностью, украинские формирования скоро будут вынуждены отступить из Горняка и Кураховки за железнодорожные пути, и именно там попытаются сохранить свои позиции в Старых Тернах, чтобы предотвратить прорыв российских подразделений в тыл Курахово.