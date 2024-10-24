Также сообщается, что смартфон получит огромный аккумулятор на 6000 mAh и беспроводную зарядку на 80 Вт.

Скорый запуск смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro уже на горизонте. По свежим утечкам информации, новая модель заменит Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro 29 октября на мероприятии, где компания также продемонстрирует HyperOS 2.0.

Тем временем, SmartPrix представил предполагаемую информацию о Xiaomi 15 Ultra, который ожидается только в начале следующего года. В частности, на сайте утверждается, что этот телефон выйдет в феврале 2025 года. Однако, данная информация не подкреплена никакими доказательствами.

Тем не менее, представленный дизайн соответствует ранее появившимся слухам. Таким образом, хотя большой круглый корпус камеры возвращается, он был модифицирован для интеграции новой перископической телефотокамеры. По данным SmartPrix, этой камерой станет ISOCELL HP9, которую Samsung уже поставляет для Vivo X100 Ultra. Если это правда, то Xiaomi 15 Ultra сможет обеспечить оптический зум в 4,3 раза при использовании сенсора размером 1/1,4 дюйма и разрешения 200 МП.

Кроме того, предполагается, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён основной камерой на 50 мегапикселей, сверхширокоугольной камерой на 50 мегапикселей и 2-кратной телефотокамерой на 50 мегапикселей, а также фронтальной камерой на 32 мегапикселя. В дополнение ко всему, данный смартфон будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и будет иметь аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и проводную — 90 Вт. Кроме того, кажется, что версия «Ultra» будет доступна в черно-белом варианте отделки из веганской кожи.