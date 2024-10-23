Представители компании считают расторжение данного соглашения необоснованным

IT House сообщила 23 октября, что Arm приняла решение аннулировать лицензию, позволяющую своему долгосрочному партнеру Qualcomm использовать свои интеллектуальные разработки для создания чипов. Сегодня издание отметило, что обе компании уже отреагировали на данную ситуацию, согласно информации от Reuters.

«Это постоянная практика Arm — больше необоснованных угроз, направленных на насильственное притеснение долгосрочных партнеров, вмешательство в работу наших высокопроизводительных процессорных продуктов и игнорирование обширных прав, уже предусмотренных лицензионным соглашением на архитектуру между двумя сторонами, для повышения лицензионных ставок. Перед предстоящим судебным слушанием в декабре Arm прибегла к этой отчаянной уловке, которая казалась попыткой вмешаться в судебный процесс, и ее требование расторгнуть лицензионное соглашение было необоснованным. Мы уверены, что права, предусмотренные соглашением Qualcomm с Arm, будут подтверждены судом. Мы не потерпим антиконкурентного поведения Arm», — заявили представители Qualcomm.

С 2022 года Arm предприняла юридические действия против Qualcomm, обвиняя ее в нарушении контракта и прав на товарный знак. Лицензия, выданная Arm, позволяла Qualcomm разрабатывать свои собственные чипы, опираясь на стандарты Arm. Каждый год Qualcomm реализует сотни миллионов процессоров, а ее технологии находят применение в большинстве смартфонов на базе Android.

Arm проинформировала Qualcomm о расторжении лицензии на архитектуру за 60 дней, что ограничивает возможности компании в разработке собственных чипов. Этот конфликт способен значительно потрясти рынки смартфонов и ПК, а также оказать влияние на финансовое положение и деятельность обоих гигантов полупроводниковой отрасли.