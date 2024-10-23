Оба посёлка находятся в Донецкой Народной Республике, освобождение которой идёт полным ходом

Российские вооруженные силы увеличили активность на всей линии боевого соприкосновения, что сразу же дало результат в освобождении новых территориальных участков, находившихся ранее под контролем Киева. По данным военных, за прошедшие 24 часа удалось освободить два села на разных направлениях.

Согласно информации из военного ведомства, в первую очередь проявили себя войска группы «Юг», которые взяли под контроль посёлок Серебрянка в Донецкой Народной Республике в районе Северска. Это село почти примыкает к Кременскому лесу, отделённому от него только рекой Северский Донец. О начале боевых действий за Серебрянку и расположенную неподалеку Григоровку стало известно 8 октября. Очевидно, что на сегодняшний день операция по зачистке завершена.

«Подразделения армии «Юг» в результате интенсивных наступательных операций смогли освободить населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны.

Войска группировки «Центр» взяли ещё одно село на Покровском участке — Николаевку, которая входит в состав Гродовской городской общины. Этот населённый пункт расположен рядом с Мирноградом, всего в трех километрах от него. Освобождение произошло в конце сентября, однако, окончательную зачистку удалось завершить только сейчас, так как боевые действия в этом районе были приостановлены из-за операций в Селидово.

На других направлениях также наблюдаются успехи: российские войска не прекращают ослаблять позиции украинских вооруженных сил, нанося удары по различным участкам линии соприкосновения. Хотя утверждать, что украинская оборона рушится, всё ещё рано, тенденции говорят о том, что это может произойти в ближайшем будущем.