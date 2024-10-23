Такой поворот может нанести существенный ущерб рынку мобильных устройств

Qualcomm, которая заработала $18,8 миллиарда на продаже чипов для смартфонов за девять месяцев (данный период завершился в июне), давно нацелилась на диверсификацию бизнеса, стремясь уменьшить зависимость от смартфонов. Любые колебания в потребительских расходах, вызванные макроэкономическими факторами, значительно влияют на акции компании, и в 2023 году они столкнулись с трудностями, особенно из-за снижения расходов в Китае.

Одним из способов диверсификации для Qualcomm стало приобретение стартапа Nuvia в 2021 году, чтобы попытаться завоевать долю на рынке ноутбуков. Тогда Arm утверждала, что сделка Qualcomm с Nuvia подразумевает, что лицензии Qualcomm на разработку чипов не могут быть переданы без разрешения Arm. В результате Arm подала на Qualcomm в суд, и согласно сегодняшнему отчету Bloomberg, Arm направила Qualcomm стандартное 60-дневное уведомление о намерении аннулировать лицензию последней.

Конфликт с Arm, который может привести к отмене лицензии, серьезно повредит компании в момент, когда она утверждает, что контролирует свыше 99% рынка роялти мобильных приложений стоимостью 30 миллиардов долларов.

Qualcomm уверена, что ее права по контракту с Arm будут защищены. Компания охарактеризовала действия Arm как «попытку помешать судебному разбирательству» и отметила, что требование о расторжении контракта не имеет оснований, добавив, что Arm пытается «оказать давление на давно существующего партнера».