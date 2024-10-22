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Zelikman
Bloober Team раскрыла системные требования для своей новой игры Cronos: The New Dawn
Пользователям рекомендуется иметь систему из AMD Ryzen 5 3600X и Radeon RX6800 XT, но для минимальных настроек подойдёт и Radeon RX5700 XT

  Хотя точная дата релиза Cronos: The New Dawn, следующей игры в жанре survival horror от студии Bloober Team, разработавшей ремейк Silent Hill 2, еще не была объявлена, системные требования для ПК уже стали известны.

  По информации, представленной в Steam, для запуска игры, пользователи должны иметь хотя бы процессор Intel Core i5-8400F, Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600, графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX5700 XT, а также 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуемые параметры немного выше, но все же выглядят довольно адекватно для современного проекта, выходящего в 2025 году. Если конкретно, пользователям понадобятся Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600X в качестве центрального процессора, а видеоадаптер должен быть на уровне NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX6800 XT.

  Cronos: The New Dawn был представлен в кинематографическом трейлере на презентации Xbox Partner Preview на прошлой неделе. В завершающей части трейлера также демонстрировался игровой процесс, который больше напоминал традиционный survival horror, чем повествовательные игры, которые выпускала Bloober Team, включая ремейк Silent Hill 2, часто считающийся одной из лучших работ студии.

#видеокарты #процессоры #игры #гейминг #cronos: the new dawn
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