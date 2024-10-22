Данный объект служил в качестве пункта ремонта военной техники и приёма боеприпасов ВСУ

Российские войска не прекращают наносить прицельные удары по военным объектам и инфраструктуре, используемым украинскими вооруженными силами. На этот раз пострадало локомотивное депо в Покровске, район Красноармейска. Об этом сообщает ряд военных Telegram-каналов.

По информации источников, атака на локомотивное депо в Покровске произошла в ночь с понедельника на вторник, примерно в два часа ночи. Известно, что помещения депо были задействованы украинскими военными для обслуживания и ремонта боевой техники, здесь было организовано ремонтное предприятие.





Достоверной информации о том, каким образом был нанесен удар, нет. Это могли быть как ракеты, так и реактивные системы залпового огня, либо авиабомбы с модулями управления. Поскольку расстояние от Покровска до линии боевого соприкосновения составляет всего несколько километров, российские войска могут бить по данному району практически с любых средств поражения. Удар нанес серьезный ущерб ремонтным помещениям, а также нескольким тепловозам.

«В результате атаки пострадали зоны второго производственного блока, где осуществлялось восстановление бронетехники, а также тепловозов моделей 2Т116 и ЧМЭЗ1767, предназначенных для перевозки военных грузов», — сообщают источники.

После удара произошло возгорание, которое сильно повредило производственные площадки депо и технику ВСУ, находившуюся внутри.