Однако, многое в данном вопросе будет зависеть от самих производителей смартфонов, так как такой подход потребует определённых ресурсов.

Вице-президент и генеральный директор по производству мобильных устройств компании Крис Патрик сообщил на саммите Snapdragon, что Snapdragon 8 Elite будет получать обновления программного обеспечения на протяжении 8 лет. Для разъяснения, компания уточняет, что это время включает в себя операционную систему, установленную в смартфоне с новейшим чипсетом, что составляет 7 лет — все еще внушительный показатель.

Тем не менее, как можно предположить, не все устройства смогут дожить до семи лет, и здесь не стоит обвинять Qualcomm. Как указывает Android Authority, производители мобильных телефонов должны обеспечить, чтобы их аппараты получали эти обновления в течение установленного срока. Настройка пакета поддержки платформы Android Qualcomm с добавлением их пользовательского интерфейса также является обязательной. Однако, некоторые компании не выбирают этот путь, так как это требует дополнительных затрат на удержание специалистов, ответственных за обновления.

Были ситуации, когда такие компании, как Sony и другие, выпускали лишь одно обновление программного обеспечения вместе с несколькими патчами безопасности, хотя чипы Qualcomm, используемые в их устройствах, обеспечивали поддержку обновлений на протяжении трёх-четырёх лет. В общем, повышение срока службы флагманских смартфонов требует совместных усилий, и Qualcomm демонстрирует активность в данном направлении.