Старт продаж данного гибрида ожидается ближе к концу текущего года. Цены в настоящий момент не раскрываются

Концерн Geely представил первые официальные фотографии нового внедорожника Starship 7, который станет частью экологической линейки Galaxy. Точные технические параметры пока не раскрыты, однако некоторые данные были известны еще в сентябре в ходе сертификационных процессов. Ожидается, что рыночный запуск модели состоится ближе к концу текущего года.

Дизайн, характерный для этого сегмента китайского авторынка, дополнен оригинальным бампером с X-образным элементом и уникальной оптикой, в которой представлены ступенчатые дневные ходовые огни, соединенные с помощью светодиодной полосы. Световая балка также применена на задней части, но фонари имеют другой стиль. Размеры кроссовера составляют 4740 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту при колесной базе 2755 мм.

Интерьер Starship 7 отличается лаконичностью, но физические органы управления не были полностью исключены: на центральном тоннеле размещены кнопки и регулировочный барашек. Также кнопки расположены на широких спицах необычного руля. На передней панели с тонкими вентиляционными решетками находятся большой центральный экран, компактная приборная панель и пара динамиков. Характеристики мультимедийной системы пока не раскрыты.

По данным сертификации, на рынок выйдет Galaxy Starship 7 в варианте подзаряжаемого гибрида, оснащённого полулитровым ДВС. Для этой модели предусмотрены две версии батареи: на 19,09 и 28,94 кВт*ч, что позволит кроссоверу проехать на чистом электричестве 101 и 150 километров соответственно. Ожидается, что расход топлива у новинки не превысит 5 литров на 100 километров, однако условия испытаний не уточняются.

Скорее всего, Geely дополнит информацию о недостающих характеристиках во время запуска Starship 7. Ранее сообщалось, что данная модель может получить гибридную систему NordThor нового поколения, отличающуюся повышенной эффективностью. При этом для неё ожидался намного более скромный расход топлива — около 3 литров на 100 километров.