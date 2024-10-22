Однако в целом компания не отказывается от рынка видеоигр

Netflix уже много лет постепенно развивает свой игровой сектор. После запуска мобильных игр компания открыла студию разработки AAA-класса в Лос-Анджелесе примерно два года назад, и ее основателем стал Чако Сонни, бывший исполнительный продюсер Overwatch.

Студия ставила перед собой задачу создать экшен от третьего лица в жанре RPG для ПК и, вероятно, для консольных платформ. Для достижения этой цели команда активно привлекала известных профессионалов из игровой индустрии, среди которых оказались Джо Статен, признанный писатель и креативный директор ряда игр серии Halo, ReCore и Crackdown, а также Раф Грассетти, ранее занимавший пост арт-директора в Sony по играм God of War.

Тем не менее, несмотря на все таланты, Netflix уже приняла решение закрыть студию, известную внутри компании как Team Blue. Представитель компании сообщил, что в игровом подразделении Netflix произошли существенные изменения с июля, когда Майк Верду сменил должность. Ален Таскан, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента по разработке игр в Epic Games, теперь занимает место Верду. На прошлой неделе Business Insider сообщил, что Таскан пригласил бывшего вице-президента Epic Games для работы в Netflix в качестве вице-президента по игровым технологиям и развитию портфолио. Также сообщалось, что во время назначения Таскана произошло около 35 сокращений, хотя по информации Тотило, число было немного ниже.

Несмотря на это, Netflix не собирается сворачивать свою игровую деятельность. Судя по всему, остальные студии, такие как Night School of Oxenfree, Next Games, Spry Fox и Boss Fight Entertainment, будут продолжать свои проекты в обычном режиме. Важно отметить, что большинство из них сосредоточены на мобильных играх, что вызывает вопрос: планирует ли Netflix вернуться к разработке AAA-игр на нескольких платформах или останется в рамках мобильного рынка.