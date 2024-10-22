ВСУ утратили контроль над территорией в районе стадиона «Авангард»





С Покровско-Кураховского участка не прекращают поступать обнадеживающие сообщения. Военные России движутся по флангам Селидово, последовательно достигая поставленных целей по окончательному окружению города.

На днях, как сообщали военные корреспонденты, российские силы добрались до развязки в Селидово, что позволяет осуществлять огневой контроль над этими позициями с помощью различных средств, включая простое стрелковое оружие. На данный момент Вооружённые силы России полностью взяли под контроль северные районы другого города западного Донбасса – Горняка. К утру 22 октября складывается такая картина, что Киев потерял контроль и над большей половиной центра города.

Украинские формирования теряют контроль на обеих сторонах железной дороги, проходящей через город Горняк, что делит населённый пункт на восточную и западную части. В частности, ВСУ потеряли контроль над территорией в районе стадиона «Авангард», и эта зона соседствует с участком, где расположена местная администрация.

Украинские военнослужащие, находящиеся в Горняке, сигнализируют о том, что обстановка ухудшается. Некоторые подразделения украинской армии утрачивают свои позиции из-за того, что после значительных потерь часть личного состава покидает их самостоятельно, без соответствующих приказов командования.