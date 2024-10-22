Опция будет работать на базе искусственного интеллекта Meta AI, и позволит улучшить опыт использования приложения WhatsApp

Meta* (запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская организация) в настоящее время разрабатывает новую функцию, которая наделит WhatsApp способностью запоминать детали и действия пользователя. WABetaInfo заметила новую память в последней бета-версии WhatsApp для Android (2.24.22.9).

Согласно документам, эта функция предоставит Meta AI возможность лучше запоминать особенности общения и исключит необходимость повторного ввода какой-либо информации. В результате пользователи получат более индивидуализированный опыт благодаря более актуальным и специально подобранным ответам. Это нововведение значительно повысит качество Meta AI как персонального ассистента и кардинально улучшит впечатления пользователей при взаимодействии с чат-ботом.

Для пользователей WhatsApp, столкнувшихся с трудностями в запоминании ключевых событий или сроков, а также желающих сохранить переписку для последующего просмотра, Meta AI нацелена на расширение этой функции. Пользователи смогут выбирать, какую информацию они хотят сохранить, и давать указания о том, что не следует сохранять, обеспечивая тем самым контроль над сохранением данных. Однако, нет ясности относительно того, будет ли информация, извлеченная из WhatsApp, доступна на других платформах, таких как Facebook или Instagram, в случае связки учётных записей.

Сейчас функция находится на стадии разработки и доступна бета-тестерам, использующим бета-версию WhatsApp для Android 2.24.22.9. Несмотря на то, что новая возможность уже была замечена, информации о том, когда она станет доступной широкой аудитории или о предполагаемых сроках запуска, пока нет.