Таким образом российское командование планирует ограничить возможности украинских формирований на Донецком и Харьковском направлениях

В ночь с 21 на 22 октября российская армия осуществила комплексную атаку на ряд объектов, находящихся под контролем киевского правительства. Сообщается о множественных ударах по целям в Днепропетровской области, в частности, по городам Павлоград и Новомосковск, через которые проходит военное снабжение в сторону Донбасса и Харьковской области.

Также атакованы места сосредоточения личного состава украинских сил и склады материально-технических ресурсов в Ахтырке, которая располагается в Сумской области. В дополнение к этому, удары также были нанесены по объектам ВСУ в самом областном центре – Сумах. Таким образом, действия российских сил нацелены на разрушение инфраструктуры украинской армии, что может затруднить её логистику и ограничить военные операции в регионе.

Российская авиация продолжает регулярно атаковать позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол, где силы Киева разделены на две группы, а также в районах к северу и востоку от Купянска. Заняв значительную часть территории Петропавловки, российские вооружённые силы фактически приблизились к городу на критическое расстояние.

В первый раз за несколько дней российские войска не осуществляли удары по объектам в Киеве и его окрестностях. Стоит напомнить, что всего на минувшей неделе в столицу Украины были направлены атаки десятков беспилотников, среди которых имелись и те, которые, по словам украинских военных, им не удалось распознать.