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Zelikman
ASUS официально представила новую серию ROG Phone 9
Согласно полученным данным, она выйдет значительно раньше, чем предыдущая версия

  Эта линейка телефонов, созданная для геймеров, всегда обеспечивала выдающуюся производительность в мобильных играх, и с новым поколением эта тенденция сохранится. Изменится лишь график выпуска от ASUS.

  Компания планирует его полную презентацию в ноябре. Это также повлечёт за собой изменение сроков выхода устройства на рынок. На сегодняшний день ASUS не раскрыла значительного количества информации о своем новом телефоне. Все подробности будут озвучены 19 ноября во время презентации, на которой компания покажет полный спектр характеристик и возможностей устройства. Тем не менее, ASUS уже представила официальный образ ROG Phone 9 и поделилась одной ключевой деталью спецификации. Компания также намекает на внедрение новых функций искусственного интеллекта в серию ROG Phone 9, однако, конкретики пока нет. На странице мероприятия можно увидеть сообщение: «ИИ активирован, игра начинается».

  Функции искусственного интеллекта уже знакомы пользователям из серии ROG Phone. В ROG Phone 8 присутствовало несколько AI-функций, которые способствовали улучшению игрового опыта. Похоже, в новом ROG Phone будет представлено еще больше таких решений. На данный момент единственная подтвержденная характеристика от ASUS касается чипсета телефона. Устройство будет работать на базе Snapdragon 8 Elite, новом мобильном процессоре, о котором Qualcomm объявила на своем саммите. Чип включает «инновационный процессор Oryon и улучшенное графическое ядро Adreno», сообщает ASUS.

  Судя по предоставленному изображению, дизайн нового устройства практически идентичен ROG Phone 8. Выступ камеры имеет такую же форму и три датчика. Задняя панель, по-видимому, получила немного изменённое покрытие, напоминающее ROG Phone 8 Pro. Кроме того, в базовой модели теперь включен светодиодный экран AniMe Matrix.

  Несмотря на то что в первоначальном пресс-релизе ASUS не были указаны технические характеристики нового ROG Phone 9, несколько моментов были раскрыты на саммите Snapdragon. Этот смартфон будет представлен в черном и белом цветах, хотя официальные названия их пока не известны. ASUS также заявила об улучшенной системе охлаждения, которая, как ожидается, превзойдет аналогичную систему у ROG Phone 8.

  В ROG Phone 9 производительность возросла на 30%, что позволяет дольше наслаждаться играми. Среди упомянутых игр — Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail и Wuthering Waves, поэтому стоит рассчитывать на заметное снижение энергопотребления во время игры в эти ресурсоемкие приложения.

#смартфоны #asus #гаджеты #гейминг #rog phone 9
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