Процессор достигает впечатляющих 25258 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23 при разгоне до 5,6-5,7 ГГц

Похоже, что AMD Ryzen 7 9800X3D потенциально может превзойти все ожидания. Хотя еще рано делать окончательные выводы до получения более точных данных из сравнительных игровых тестов между 9800X3D и Core Ultra 200S, последние утечки показывают, что Ryzen 7 9800X3D, по крайней мере, значительно превосходит своего предшественника.

На форуме Anandtech один из пользователей опубликовал скриншот с результатами бенчмарка AMD Ryzen 7 9800X3D. Пользователь успел разоблачить название бенчмарка в заметках, указав, что тест проводился с активированным PBO (Precision Boost Overdrive) с настроенным смещением и BCLK. Это фактически позволяет процессору раскрыть весь свой потенциал, обеспечивая максимальную производительность прямо «из коробки».

Согласно данным CPU-Z, процессор способен достичь впечатляющей частоты в 5643,14 МГц. В том же ключе он продемонстрировал 5598,4 МГц и 5689 МГц эффективной тактовой частоты в тестах Cinebench R23. Это говорит о том, что при адекватном разгоне процессор потенциально может достигать 5,7 ГГц или более, однако, для этого необходимо качественное охлаждение, которое в данном случае пока неизвестно.

Результаты тестирования показали, что AMD Ryzen 7 9800X3D набрал впечатляющие 25258 баллов в многоядерном тесте Cinebench R23 и 2261 балл в одноядерном тесте. Для сравнения, Ryzen 7 7800X3D демонстрирует результаты в диапазоне 18 000-19 000 баллов в различных сторонних обзорах, что указывает на приблизительно 35% прирост производительности у Ryzen 9800X3D при частоте 5,6-5,7 ГГц. Одноядерные результаты также превышают показатели 7800X3D минимум на 25%.